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В Хабаровске впервые разогнали протестную акцию за Фургала

В Хабаровске силовики пресекли несогласованную акцию протеста в поддержку экс-губернатора региона Сергея Фургала.

Об этом сообщил "Интерфакс". По информации издания, сотрудники ОМОНа разогнали людей, которые собрались на площади Ленина. Несколько человек были задержаны. Сейчас полиция дежурит возле здания правительства Хабаровского края.

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