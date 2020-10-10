В Хабаровске силовики пресекли несогласованную акцию протеста в поддержку экс-губернатора региона Сергея Фургала.
Об этом сообщил "Интерфакс". По информации издания, сотрудники ОМОНа разогнали людей, которые собрались на площади Ленина. Несколько человек были задержаны. Сейчас полиция дежурит возле здания правительства Хабаровского края.
Россия как слабейшее звено империалистического лагеря нервно реагирует на происходящие мировые процессы, чем более устойчивые Евросоюз и Япония. Слабейшее звено оказалось перед судьбоносным вопросом выбора идеологии будущего, картины мира для своего народа.