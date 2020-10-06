Водители маршруток объявили забастовку в Челябинске

В Челябинске водители маршрута № 85 "Посёлок Новосинеглазово — Улица Мамина" отказались выезжать на линию. Всего около 40 машин.

Руководитель компании-перевозчика ООО "Урал-Дом" Альфия Даутова сообщила, что водители требуют от министерства транспорта Челябинской области навести порядок на улицах и устранить нелегальные маршруты.