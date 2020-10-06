В Челябинске водители маршрута № 85 "Посёлок Новосинеглазово — Улица Мамина" отказались выезжать на линию. Всего около 40 машин.
Руководитель компании-перевозчика ООО "Урал-Дом" Альфия Даутова сообщила, что водители требуют от министерства транспорта Челябинской области навести порядок на улицах и устранить нелегальные маршруты.
"Новый маршрут №36 начал ходить вне маршрута, установленного документом планирования. Вместо поворота по улице Свободы он начал собирать пассажиров с проспекта Ленина. Сразу несколько перевозчиков потеряли сотни пассажиров. Водители 85 маршрута по этой причине отказались выходить на линию", — пояснила Даутова.
По сведениям журналистов, предложение о переговорах уже направлено. В первую очередь для Украины интересен более "тесный" формат.