Ситуация с коронавирусом в Москве с каждым днём обостряется и становится драматичнее.
С таким заявлением выступил мэр столицы Сергей Собянин.
"Ситуация с коронавирусом с каждым днем становится сложнее и драматичнее. По выявляемости мы приближаемся к пиковым значениям весны. Количество госпитализированных сегодня превысило 1000 человек. Рост продолжается", — отметил градоначальник.
По сведениям журналистов, предложение о переговорах уже направлено. В первую очередь для Украины интересен более "тесный" формат.