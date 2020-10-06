Ведомости: в Москве не исключают новую самоизоляцию из-за COVID

Если в ближайшие две недели ситуация с коронавирусом в Москве не улучшится, столичные власти объявят еще один период самоизоляции.

Об этом сообщает деловая газета "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к мэру российской столицы.

"Мэрия находится в сложной ситуации, - цитирует издание слова своего источника. - В настоящее время нужно понять причины, почему коронавирус вернулся и аргументировать, почему он требует серьезных ограничений."

Источник также отметил, что властям необходимо тщательно продумать, как предпринять шаги, "чтобы не добить бизнес" в городе.

Напомним, что, несмотря на слухи, циркулирующие по столице, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что власти обсуждают возвращение к самоизоляции. Однако уточнил, что Кремль не вправе принимать такие решения.

Эпидемиологическая ситуация в Москве

Москва в настоящее время переживает резкий всплеск заболеваемости Covid-19 и лидирует в стране по количеству коронавирусных инфекций.

По официальным данным, в понедельник в России