Несмотря на то, что московские больницы продолжают наполняться больными, ситуация в столице с коронавирусом стабилизируется.

Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы видим, как активно загружаются наши больницы, ситуация несколько стабилизировалась, но количество госпитализированных больных всё равно медленно, но верно приближается к тысяче человек в сутки, среди них много тяжелобольных", — пояснил градоначальник.