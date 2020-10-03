Глава Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что планирует лично посетить бухту Лагерную и Халактырский пляж, где была обнаружена заражённая вода.

"Сейчас все ответственные службы занимаются изучением этого вопроса. Ежедневно берутся анализы проб, но пока ситуация противоречивая. Мы завтра с 7:30 со всеми ответственными поедем с осмотром всех основных точек: Халактырский пляж, затем бухта Лагерная, затем в 12:00 мы снова вернемся на Халактырку", — написал губернатор в Instagram.