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Губернатор Камчатки посетит побережье с заражённой водой

Глава Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что планирует лично посетить бухту Лагерную и Халактырский пляж, где была обнаружена заражённая вода.

"Сейчас все ответственные службы занимаются изучением этого вопроса. Ежедневно берутся анализы проб, но пока ситуация противоречивая. Мы завтра с 7:30 со всеми ответственными поедем с осмотром всех основных точек: Халактырский пляж, затем бухта Лагерная, затем в 12:00 мы снова вернемся на Халактырку", — написал губернатор в Instagram.

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Последнее предупреждение Европы: чего хотят от России

Комитет министров Совета Европы сделал последнее предупреждение Российской Федерации. Касается оно выплаты компенсации за депортацию граждан Грузии в 2006 году.

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