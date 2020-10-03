В Москве на Кунцевском кладбище проходит церемония прощания с националистом Максимом Марцинкевичем, более известным как Тесак.
Проводить его в последний путь пришли десятки человек.
Ранее тело Марцинкевича было найдено в камере СИЗО №3 Челябинской области. По основной версии националист покончил с собой, однако родственники утверждают, что Тесака убили.
Комитет министров Совета Европы сделал последнее предупреждение Российской Федерации. Касается оно выплаты компенсации за депортацию граждан Грузии в 2006 году.