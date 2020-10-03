В Москве проходят похороны Тесака

В Москве на Кунцевском кладбище проходит церемония прощания с националистом Максимом Марцинкевичем, более известным как Тесак.

Проводить его в последний путь пришли десятки человек.

Ранее тело Марцинкевича было найдено в камере СИЗО №3 Челябинской области. По основной версии националист покончил с собой, однако родственники утверждают, что Тесака убили.