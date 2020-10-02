Водитель автобуса стал главой района в Костромской области

1 октября в Сусанинском районе Костромской области прошла церемония инаугурации нового главы района. Им стал водитель автобуса (теперь уже бывший) Сергей Давыденко.

Как сообщает Ridus, Давыденко — так же, как и уборщица из другого района той же Костромской области Марина Удгодская — на выборах играл роль статиста — технического кандидата. И так точно так же, неожиданно для того, чью кандидатуру он должен был "оттенить" — Сергея Журавлева, "рулившего" районом два срока, выборы выиграл, набрав 53% голосов.

Теперь, после вступления в должность руководителя Сусанинского района Сергей Давыденко, по его словам, займётся "кадровой чисткой местной администрации".