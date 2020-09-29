В Керчи закрылась паромная переправа

В Керчи прекратила работу паромная переправа. На предприятии работали около 300 сотрудников, все они потеряют работу.

Об этом сообщило издание "Крыминформ" со ссылкой на генерального директора "АнРуссТранс" Василия Анненкова.

"28 сентября наш паром перевез последнюю партию вагонов. Заказов на железнодорожные перевозки у компании больше нет. Мы приняли решение остановить работу переправы", — пояснил гендиректор.

Спрос на услуги паромной переправы упал после введения в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста.