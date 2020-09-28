Власти Москвы начали отопительный сезон досрочно из-за ситуации с коронавирусом.

Накануне людям старше 65 лет, а также страдающим от хронических заболеваний рекомендовали оставаться дома из-за всплеска заболеваемости.

"С завтрашнего дня почти два миллиона пожилых и хронически больных москвичей должны оставаться дома. Большинство из них находятся в городе. Чтобы пребывание дома было максимально комфортным, я принял решение о досрочном начале отопительного сезона", — написал мэр Москвы Сергей Собянин.