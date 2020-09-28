В Иркутске за мошенничество задержан депутат Заксобра Андрей Левченко

В Иркутске по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере задержан Андрей Левченко, депутат областного заксобра, руководитель местного отделения КПРФ, сын экс-губернатора Приангарья Сергея Левченко.

Об этом сообщила Светлана Петренко, официальный представитель Следственного комитета России.

По ее словам,

в понедельник, 29 сентября, Андрей Левченко был задержан, следователи провели обыски по месту его жительства и работы, а также у его отца — бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Решается вопрос об избрании Левченко-младшему меры пресечения.

Как следует из документа, опубликованного на сайте СКР, следователям удалось установить причастность Андрея Левченко

"к хищениям путем мошенничества денежных средств Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, совершенном в особо крупном размере".

Ранее в рамках этого дела уже предъявлено обвинение директору ООО "Звезда" Олегу Хамуляку.