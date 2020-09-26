В Московском финансово-юридическом университете упал и застрял лифт по студентами. По факту происшествия начата проверка Следственным управлением СКР по столице.
Студенты, находящиеся в лифте, получили травмы. Представители университета обвинили в инциденте учащихся вуза.
"До момента прибытия службы технической эксплуатации работники университета, дежурный фельдшер медицинского центра вуза, прибывшие врачи скорой помощи оказывали возможную помощь студентам, находящимся внутри заблокированной кабины лифта", — сообщила пресс-секретарь университета Екатерина Исаева.
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