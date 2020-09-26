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В Москве прогнозируют сухую и солнечную погоду в субботу

В субботу, 26 сентября, жители Москвы смогут насладиться солнечной и сухой погодой. Температура воздуха прогреется до 22 градусов выше нуля.

Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня метеорологические условия будет формировать западная периферия обширного антициклона, центр которого переместился на Урал. Погода останется преимущественно солнечная и сухая. Температура воздуха в Москве повысится до плюс 20-22°, по области плюс 18-23°", — утверждает специалист.

"Ветер юго-восточный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 752 миллиметров ртутного столба, что выше нормы", — добавил синоптик.

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