Мэр Салехарда заразился коронавирусом

Мэр Салехарда Алексей Титовский заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Чиновник рассказал подписчикам, что находится на самоизоляции и исполняет свои обязанности удалённо.