Мэр Салехарда Алексей Титовский заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
Чиновник рассказал подписчикам, что находится на самоизоляции и исполняет свои обязанности удалённо.
"Расслабляться и пренебрегать мерами предосторожности рано. К сожалению, убедился в этом на собственном примере — тест дал положительный результат. Состояние нормальное, нахожусь на самоизоляции дома", — написал Титовский.
Грибной сезон вот-вот уже начнется, и многие из нас планируют свои "охотничьи" маршруты за грибами. Следует запастись репеллентом от комаров, резиновыми сапогами, плащом и корзинкой. А вот ножик для того, чтобы срезать грибы, брать с собой не обязательно. Ведь представление о том, что грибы обязательно нужно срезать, - чистейшей воды заблуждение.