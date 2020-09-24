В Москве пройдет Фестиваль финансовой грамотности для школьников

Московских школьников приглашают принять участие в Фестивале финансовой грамотности и предпринимательской культуры, который пройдет 26 сентября в дистанционном формате. Тематические занятия в режиме онлайн проведут ведущие экономические вузы столицы и московские школы.

"Фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры подтверждает, что Москва — город образования. Для реализации проекта мы задействовали многочисленные образовательные ресурсы столицы, а элементы финансовой грамотности интегрировали в образовательный процесс: финансовые расчеты — в математику, историю денег и предпринимательства — в обществознание. Путь к изучению финансовой культуры мы предлагаем начинать с детства", — рассказал руководитель Департамента образования и науки города Москвы Александр Молотков, сообщает ТАСС.

Посетить онлйн-лектории и задать вопросы специалистам финансовой сферы смогут не только школьники, но их родители. Кроме того, в этот день пройдет олимпиада по финансовой грамотности и основам предпринимательства, а также веб-квест "В мире финансов".

Во время проведении фестиваля Московский образовательный телеканал организует тематический эфир с прямыми включениями, интервью, обучающими роликами и просветительскими программами.