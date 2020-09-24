Не надо паники: ко второй волне коронавируса Россия готова

Вот уже десять дней, согласно данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, число случаев заболевания Covid-19 в России растет.

В то время как многие выражают озабоченность этой тенденцией, опасаясь "второй волны", затронувшей уже другие части Европы, официальные лица сохраняют олимпийское спокойствие.

Медики

Татьяна Руженцова, заведующая клиническим отделением научно-исследовательского института эпидемиологии национальной санитарной службы, говорит:

"Мы не видим резкого всплеска, но уровень заболеваемости демонстрирует тенденцию к росту. Я хотела бы еще раз подчеркнуть, что это была ожидаемая ситуация, потому что все те, у кого есть симптомы респираторных инфекций, проходят тестирование. И вполне естественно, что мы видим этот рост. Вероятно, это может означать вторую волну, если мы хотим ее так назвать, но мы не ожидаем каких-то резких скачков или серьезного ухудшения ситуации." (цитата RT)

Она также добавила, что больницы не перегружены, а большинство зарегистрированных случаев заболевания протекают в легкой форме и могут лечиться дома.

Власть

Премьер-министр Михаил Мишустин в своем выступлении на заседании правительственного Координационного совета по коронавирусам на прошлой неделе подчеркнул, "регионы готовы лечить больных коронавирусом. Здесь есть все необходимое: медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты, … резерв коек. Для борьбы с этой инфекцией уже создана вакцина."

ВОЗ

Представитель ВОЗ Мелита Вуйнович тоже отмечает, что опасения о приходе второй волны в страну "несколько преувеличены":

"Предпринятые меры являются средством замедления передачи вируса и выигрыша времени, если это необходимо, а также повышения способности страны выявлять подозрительные случаи, изолировать и лечить подтвержденные случаи, а также развивать отслеживание контактов и карантин."

На сегодняшний день в России