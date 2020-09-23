Бурятские власти считают, что уровень воды в Байкале необходимо срочно сбросить с помощью Иркутской ГЭС. Последние дни уровень воды в озере стремительно подрос.

"В ходе заседания министр природных ресурсов Бурятии Алексей Хандархаев сообщил, что, по сведениям Бурятского ЦГМС — филиала ФГБУ "Забайкальское УГМС" по водпосту села Турка, начиная с 14 сентября этого года, уровень воды в озере Байкал превысил верхнюю критическую отметку в 457,0 метров. На 22 сентября уровень воды в озере составил 457,09 м по тихоокеанской системе высот…

Минприроды Бурятии поручено подготовить обращение в Межведомственную рабочую группу по регулированию режимов работы Ангаро-Байкальского каскада и Северных ГЭС о рассмотрении на ближайшем заседании вопроса об увеличении сбросов расходов воды через Иркутскую ГЭС", — сообщили власти Бурятии.