Врачи Тобольской больницы №3 на 15 часов потеряла пожилого мужчину, которому провели операцию на мозге.
Дедушка страдал от провалов в памяти, а также был вынужден ночь провести на улице без верхней одежды.
Родные мужчины узнали о том, что он потерялся уже на следующий день, когда позвонили узнать о его состоянии.
"Когда бабушка в восемь утра позвонила на пост, ее переспросили — "Разве он не дома?". Нам никаких сообщений от сотрудников больницы не поступало — вечером на телефоне был один пропущенный вызов с неизвестного номера. Но когда мы перезвонили, никто не взял трубку", — рассказала внучка мужчины Анастасия Юмашева.
Столичный дизайнер Надежда Славина до сих пор не может понять мотивов, по которым её 12-летняя дочь решила уйти из дома.