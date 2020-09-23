В Тюмени после операции на мозге потеряли пациента

Врачи Тобольской больницы №3 на 15 часов потеряла пожилого мужчину, которому провели операцию на мозге.

Дедушка страдал от провалов в памяти, а также был вынужден ночь провести на улице без верхней одежды.

Родные мужчины узнали о том, что он потерялся уже на следующий день, когда позвонили узнать о его состоянии.