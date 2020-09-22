Дочь известного дизайнера Надежды Славиной ушла из школы в неизвестном направлении.

Перед этим она передала прощальную записку и мобильный телефон своему однокласснику. Сейчас поиском девочки занимаются правоохранительный органы и волонтеры.

"Ее из школы должен был встретить дедушка, но она ему сказала неправильное время. Я в этот момент собирала вещи в загородном доме, чтобы перевезти их в Москву. Но я опоздала! Моя дочь пропала", — рассказала Славина.