Дочь известного дизайнера Надежды Славиной ушла из школы в неизвестном направлении.
Перед этим она передала прощальную записку и мобильный телефон своему однокласснику. Сейчас поиском девочки занимаются правоохранительный органы и волонтеры.
"Ее из школы должен был встретить дедушка, но она ему сказала неправильное время. Я в этот момент собирала вещи в загородном доме, чтобы перевезти их в Москву. Но я опоздала! Моя дочь пропала", — рассказала Славина.
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