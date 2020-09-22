Тюменские таксисты начали незаконно продавать алкоголь по ночам

Водители такси из Тюмени придумали новый способ обогащения, однако он не совсем легальный.

Они предлагают пассажирам, пользующимся услугами такси в ночное время, приобрести алкоголь. Многие соглашаются, поскольку в это время нельзя купить спиртное в магазинах.

Об этом сообщил портал "Ура.ру" со ссылкой на жителей города.