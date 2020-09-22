Водители такси из Тюмени придумали новый способ обогащения, однако он не совсем легальный.
Они предлагают пассажирам, пользующимся услугами такси в ночное время, приобрести алкоголь. Многие соглашаются, поскольку в это время нельзя купить спиртное в магазинах.
Об этом сообщил портал "Ура.ру" со ссылкой на жителей города.
"Таксистам стали меньше платить за заказы, а выживать как-то надо. Вообще, эта идея не нова: так еще в Советском Союзе делали. Все новое — хорошо забытое старое", — объяснил изданию источник, близкий к тюменскому таксопарку.
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