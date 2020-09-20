Количество затопленных поселков в Хабаровском крае увеличилось в воскресенье до 33. Уровень воды в Амуре замедлил рост и за последние сутки прибавил всего пять сантиметров.
Сейчас спасатели патрулируют регион затопления. Большинство жителей пострадавших населённых пунктов отказываются эвакуироваться. Только в Большом Уссурийском остались около сорока человек.
Вдоль всей береговой линии с Амуром продолжают укладывать мешки с песком, чтобы остановить воду. Насосы работают на полную мощность и откачивают воду обратно в реку.
С 5 ноября в Европарламенте перестанут признавать Александра Лукашенко в качестве президента Белоруссии.