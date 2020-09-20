В Хабаровском крае затопило 33 посёлка

Количество затопленных поселков в Хабаровском крае увеличилось в воскресенье до 33. Уровень воды в Амуре замедлил рост и за последние сутки прибавил всего пять сантиметров.

Сейчас спасатели патрулируют регион затопления. Большинство жителей пострадавших населённых пунктов отказываются эвакуироваться. Только в Большом Уссурийском остались около сорока человек.

Вдоль всей береговой линии с Амуром продолжают укладывать мешки с песком, чтобы остановить воду. Насосы работают на полную мощность и откачивают воду обратно в реку.