Губернатор Саратовской области заболел коронавирусом

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заразился коронавирусом. Об этом он лично сообщил в своём блоге. По его словам, недуг протекает в лёгкой форме.

"Дорогие друзья, счел необходимым проинформировать вас, что, к сожалению, не удалось избежать инфекции коронавируса. Сдал тест, который показал положительный результат. Сейчас нахожусь на самоизоляции, болезнь протекает в легкой форме. Продолжаю работать в дистанционном режиме", — написал чиновник.

Также Радаев выразил благодарность медикам, которые борются с коронавирусом.