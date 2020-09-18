Календарная осень кое-где в регионах уже вступила в свои права. Но, по прогнозам Гидрометцентра, бабье лето подарит ещё немного тепла.
По словам Романа Вильфанда к жителям ЦФО, где сегодня ощутимо похолодает, оно придёт уже в ближайший вторник:
" В пятницу, 18 сентября, температура воздуха в центре России понизится на 10º, термометры покажут плюс 11-13º. Нормальная (по климатическим показателям) сентябрьская погода, которая простоит все выходные. В понедельник начнет подрастать атмосферное давление. А со вторника температура начнет повышаться. Примерно до 15-18º градусов. В среду и четверг до плюс 20-ти».
Миф об "эффекте 25-го кадра" оказался поразительно живучим: несмотря на то, что его многократно разоблачали, упоминания о нем как о чем-то реальном до сих пор появляются на страницах СМИ. Мало того, в ряде государств имеются законы, запрещающие использовать этот самый пресловутый эффект при демонстрации на телевидении различных рекламных роликов.