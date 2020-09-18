Где и когда ждать бабье лето, рассказал Гидрометцентр

Календарная осень кое-где в регионах уже вступила в свои права. Но, по прогнозам Гидрометцентра, бабье лето подарит ещё немного тепла.

По словам Романа Вильфанда к жителям ЦФО, где сегодня ощутимо похолодает, оно придёт уже в ближайший вторник: