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В Уфе начался отопительный сезон

Мэр Уфы Ульфат Мустафин провёл 15 сентября совещание с городскими чиновниками, на котором анонсировал старт отопительного сезона.

"Синоптики пока нам не прогнозируют бабье лето, ждать мы тоже не можем. Сейчас для нас важно, чтобы не было всплеска заболеваемости среди детей и школьников. Поэтому сегодня подписано постановление о начале отопительного сезона на объектах социальной сферы. Речь идет о детских садах, школах и медицинских учреждениях", — пояснил градоначальник.

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Бывшая телеведущая "России 1" объяснила, почему уехала в Италию

Экс-телеведущая передачи "Утро России" на канале "Россия 1" Елена Ландер недавно сообщила, что покидает Россию и отправляется на постоянное место жительства в Италию.

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