Апокалипсис местного масштаба - Красноярск накрыло мухами

Новая неделя началась в Красноярске апокалипсисом местного масштаба: город накрыло туча из насекомых.

Многочисленные видеоролики о нашествии насекомых начали появляться в интернете в понедельник. Красноярцы отмечают, что нашествие насекомых началось в городе в минувшие выходные, став особенно интенсивным в понедельник утром.

Насекомые — это отчётливо видно на опубликованных видеокадрах — предпочитают передвигаться плотными "облаками". Их концентрация и на земле, и воздухе огромна.

Толпы насекомых атаковали Красноярск. Местные жалуются, что на улице невозможно находиться — но и автомобилистам не сладко. 2020 идет по плану. pic.twitter.com/EeqvOkpZNH — Лента.ру (@lentaruofficial) September 14, 2020

В комментариях пользователи пишут, что город был захвачен березовой тлей, широко известной как зеленые мухи: