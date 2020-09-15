Апокалипсис местного масштаба - Красноярск накрыло мухами

Новая неделя началась в Красноярске апокалипсисом местного масштаба: город накрыло туча из насекомых.
Многочисленные видеоролики о нашествии насекомых начали появляться в интернете в понедельник. Красноярцы отмечают, что нашествие насекомых началось в городе в минувшие выходные, став особенно интенсивным в понедельник утром.
Нашествие насекомых в Красноярске. #Красноярск pic.twitter.com/OUPg9rFJq0— Записки Славянина (@NotesOfTheSlav) September 14, 2020
А у нас в городе нашествие тли крылатой. Выглядит жутковато...#Красноярск #насекомые pic.twitter.com/nT57Kx8dpZ— Demakova Larisa (@iamproffi) September 14, 2020
Насекомые — это отчётливо видно на опубликованных видеокадрах — предпочитают передвигаться плотными "облаками". Их концентрация и на земле, и воздухе огромна.
Толпы насекомых атаковали Красноярск. Местные жалуются, что на улице невозможно находиться — но и автомобилистам не сладко. 2020 идет по плану. pic.twitter.com/EeqvOkpZNH— Лента.ру (@lentaruofficial) September 14, 2020
В комментариях пользователи пишут, что город был захвачен березовой тлей, широко известной как зеленые мухи:
"Популяция насекомых, по-видимому, взорвалась из-за необычно теплого сезона. Хотя насекомые безвредны для человека, они могут представлять опасность для растительности, особенно для берез, которые они предпочитают перекусывать".
Экс-телеведущая передачи "Утро России" на канале "Россия 1" Елена Ландер недавно сообщила, что покидает Россию и отправляется на постоянное место жительства в Италию.