Собянин пообещал не вводить новые ограничения в Москве

Власти Москвы не будут вводить новых ограничений из-за пандемии коронавируса. Такое обещание жителям города дал мэр Сергей Собянин.

По его словам, действующих ограничительных мер уже достаточно, чтобы сохранять эпидемиологическую ситуацию на приемлемом уровне.

Напомним, сейчас жители столицы должны соблюдать масочный режим в метро и объектах торговли. Собянин выразил уверенность, что в ближайшие месяцы ситуация с коронавирусом в городе продолжит быть управляемой.