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В Якутии нашли полностью сохранившуюся мумию пещерного медведя

В республике Саха оленеводы недавно нашли прекрасно сохранившуюся мумию пещерного медведя вида Ursus spelaeus вымершего примерно 15 тысяч лет назад.

В Якутии нашли полностью сохранившуюся мумию пещерного медведя

Об этом сообщил Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова.

Согласно предварительным исследованиям, этот медведь мог жить около 22—39,5 тысячи лет назад.

"Необходимо провести радиоуглеродный анализ, чтобы определить точный возраст медведя", — пояснил старший научный сотрудник лаборатории Музея мамонта города Якутска Максим Чепрасов.

 
 
 
 
 
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💥 Ученые СВФУ изучат найденного на Ляховских островах бурого медведя💥 ⠀ На острове Большой Ляховский, входящего в архипелаг Новосибирских островов, оленеводами найдена прекрасно сохранившаяся туша древнего медведя. Изучать уникальную находку будут сотрудники лаборатории Музей мамонта и Молекулярная палеонтология НИИ прикладной экологии Севера Северо-Восточного федерального университета совместно с российскими и зарубежными коллегами. ⠀ «Автор находки передал право исследования ученым СВФУ, в будущем будет подготовлена научная программа по ее комплексному изучению», – прокомментировал старший научный сотрудник, кандидат биологических наук лаборатории Музей мамонта Максим Чепрасов. ⠀ Это первая и единственная находка в своем роде – целая туша медведя с мягкими тканями. Она полностью сохранена, все внутренние органы на месте. Это очень важная новость для научного мира Якутии, России и мира! Поделитесь публикацией с друзьями!🙌

Публикация от СВФУ (@svfu_news)12 Сен 2020 в 12:18 PDT

"Новое открытие имеет мировое значение, — говорит Елена Григорьева, директор лаборатории молекулярной палеонтологии. — В настоящее время это первая и единственная находка в своем роде: целый труп медведя с мягкими тканями. Он полностью сохранился, все внутренние органы на месте, даже нос".

Исследователи заверили, что для изучения находки будет запущен крупный международный научный проект:

"Мы будем изучать труп медведя, используя все современные методы научных исследований: молекулярную, клеточную, микробиологическую и другие", — сказала Григорьева.

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