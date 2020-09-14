В Якутии нашли полностью сохранившуюся мумию пещерного медведя

В республике Саха оленеводы недавно нашли прекрасно сохранившуюся мумию пещерного медведя вида Ursus spelaeus вымершего примерно 15 тысяч лет назад.

Об этом сообщил Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова.

Согласно предварительным исследованиям, этот медведь мог жить около 22—39,5 тысячи лет назад.

"Необходимо провести радиоуглеродный анализ, чтобы определить точный возраст медведя", — пояснил старший научный сотрудник лаборатории Музея мамонта города Якутска Максим Чепрасов.

"Новое открытие имеет мировое значение, — говорит Елена Григорьева, директор лаборатории молекулярной палеонтологии. — В настоящее время это первая и единственная находка в своем роде: целый труп медведя с мягкими тканями. Он полностью сохранился, все внутренние органы на месте, даже нос".

Исследователи заверили, что для изучения находки будет запущен крупный международный научный проект: