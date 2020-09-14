На выборах губернатора Иркутской области лидирует Игорь Кобзев

Согласно опубликованным ЦИК предварительным итогам досрочных выборов губернатора Иркутской области, лидирует — с большим отрывом от конкурентов — временно исполняющий обязанности руководителя региона, самовыдвиженец Игорь Кобзев.
Напомним, на должность врио губернатора Приангарья Игорь Кобзев, на тот момент замглавы МЧС России, был назначен президентом после того, как Сергей Левченко ушёл в отставку.
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