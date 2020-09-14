На выборах губернатора Иркутской области лидирует Игорь Кобзев

Согласно опубликованным ЦИК предварительным итогам досрочных выборов губернатора Иркутской области, лидирует — с большим отрывом от конкурентов — временно исполняющий обязанности руководителя региона, самовыдвиженец Игорь Кобзев.

По итогам обработки 92,8% протоколов, он набрал 60,4% голосов.

Напомним, на должность врио губернатора Приангарья Игорь Кобзев, на тот момент замглавы МЧС России, был назначен президентом после того, как Сергей Левченко ушёл в отставку.

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