Легкомоторный самолёт упал в Подмосковье

В Московской области в карьер совершил посадку легкомоторный самолёт с одним человеком на борту.

"Произошла жесткая посадка сверхлегкого самолета EuroStar. По предварительным данным, на борту находился один человек — пилот", — сообщили в МЧС РФ.

Крушение самолёта произошло в песчаном карьере в Щелково, который частично заполнен водой. На поверхности воды можно заметить обломки самолёта и парашют.