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Общественный транспорт в России предлагают сделать бесплатным

К 2035 году общественный транспорт в России может стать бесплатным.

Общественный транспорт в России предлагают сделать бесплатным

Правда, при одном условии:

за проезд на личном авто по большинству дорог надо будет платить.

Об этом сегодня сообщает РБК со ссылкой на обновлённый проект транспортной стратегии Минтранса.

"Механизм "пользователь платит" нужен для стимулирования использования транспорта общего пользования и сокращения пользования личным транспортом в крупных городах", — приводит издание выдержку из документа.

Предполагается, что указанный механизм будет внедряться, начиная с 2025 года. Платными поочерёдно начнут делать проезд на личных автомобилях

  • по дорогам регионального значения,
  • по всем категориям дорог, включая дорожную сеть городских агломераций (к 2035 году).

Таким образом, по расчётам авторов проекта, можно будет стимулировать финансирование транспортной инфраструктуры и регулировать её использование перевозчиками и населением.

Что же касается дорог внутри населенных пунктов, то для них предлагается активно внедрять передвижение на немоторизированных видах транспорта, таких как самокаты и велосипеды.

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