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Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в Москве

Россия » Центр » Москва

Массовые испытания вакцины от коронавируса на людях стартовали в России. Жители Москвы, записавшиеся на бесплатную прививку, сегодня получили первые уколы.

Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в Москве

Вторая часть вакцинации ждёт их через 21 день.

"Сегодня важный день не только для города, но и для всей страны. В рамках пострегистрационного исследования в Москве стартовала вакцинация против COVID-19 первых жителей. Это позволит нам приблизить момент, когда вакцина станет доступна для каждого. Первые участники исследования сегодня сделали прививку", — отметила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Всего в пострегистрационных испытаниях поучаствуют 40 тысяч человек. Все они пройдут вакцинацию от коронавируса бесплатно. Перед прививкой всех добровольцев тщательно проверяют, выявляют возможные противопоказания. После вакцинации медики будут внимательно наблюдать за состоянием здоровья подопытных в течение полугода.

Ранее "Правда.Ру" писала, что тестировать вакцину от COVID готовы почти 25 тысяч москвичей. Окажется ли среди них президент России Владимир Путин, пока неизвестно. Как отметил сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, если Путин решит, что это необходимо, то он сделает прививку и сообщит об этом.

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