В двух регионах России нулевой прирост инфицированных COVID

Новые случаи коронавируса выявлены в 83 регионах России. В Чукотском и Ненецком автономных округах новых случаев заражения COVID не зарегистрировано.

Как сообщает оперативный штаб, у 23,2% новых больных нет внешних проявлений болезни. Наибольший прирост инфицированных в Москве. В столице за сутки коронавирус подхватили 695 человек.

Среди новых выявленных случаев:

🔹46,3% — от 18 до 45 лет;

🔹26,1% — от 46 до 65 лет;

🔹9,6% — от 66 до 79 лет;

🔹7,4% — старше 80 лет;

🔹10,6% — дети.

За сутки в Москве скончались 16 пациентов с COVID. Выздороветь смогли 1250 коронавирусных больных.

В Санкт-Петербурге прирост составил 210 человек, в Ростовской области — 147, в Нижегородской области — 146, в Подмосковье — 135, в Ставропольском крае — 124, в Свердловской области — 123, в Воронежской области — 108, в Красноярском крае — 103.

В пяти регионах России прирост инфицированных меньше десятка человек: Алтай (+4), Карелия (+5), Смоленская область (+6), Чечня (+7), Еврейская АО (+8).

Всего за минувшие сутки в России зарегистрировано 5 099 новых случаев заражения коронавирусом. Скончались 122 пациента, выздоровели 6 772 человека.