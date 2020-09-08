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Почти 18 тысяч россиян скончались от коронавируса

Россия

Количество коронавирусных больных в России увеличилось на 5 099 человек. Столько россиян за минувшие сутки получили положительные результаты тестов на COVID-19.

Почти 18 тысяч россиян скончались от коронавируса

Как сообщает оперативный штаб, накануне прирост составлял 5 185 человек, а днём ранее их было 5 195 человек. Всего с начала эпидемии в России выявлено 1 035 789 случаев коронавируса.

Вирус унёс жизни ещё 122 россиян. Вчера сообщалось о 51-ом летальном исходе, накануне — о 61. Общее число жертв на сегодняшний день составляет 17 993 человека.

Выздороветь смогли уже 850 049 россиян. Из них за минувшие сутки — 6 772 пациента.

По данным Роспотребнадзора, под наблюдением медиков остаются 205 834 человека. Проведено уже больше 38,9 миллиона тестов на COVID-19, из них за последние сутки — 202 тысячи тестов.

Ранее "Правда.Ру" писала, что у переболевших коронавирусом людей лёгкие восстанавливаются. К такому выводу пришли австралийские учёные. Согласно исследованиям, после выздоровления у пациентов сохранялось повреждение лёгких, кашель и одышка. Спустя 12 недель эти симптомы исчезали, а внутренние дыхательные органы начали реабилитироваться.

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