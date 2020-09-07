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Путин похвалил главу Калужской области за рост регионального продукта

Россия » Центр » Калуга

Калужская область развивается хорошими темпами. В регионе отмечается рост многих показателей.

Путин похвалил главу Калужской области за рост регионального продукта

Оценку развития области дал президент России Владимир Путин.

"Хотел бы отметить ряд положительных тенденций, которые у вас сохраняются. Это и рост регионального продукта, это самый существенный показатель, но растёт и промышленное производство, сельское хозяйство, объём внешней торговли, объём розничной торговли. В общем и целом фундаментальные основные показатели в норме", — отметил глава государства на онлайн-совещании с врио губернатора Калужской области Владимиром Шапшой.

Путин обратил внимание, что в регионе решается проблема обманутых дольщиков, обеспечения жильём детей-сирот. В этих вопросах область получит федеральную поддержку.

Среди проблемных мест президент отметил строительную сферу.

"Она в целом по стране испытывает достаточно серьёзные трудности, хотя в целом не такие серьёзные, как мы могли бы ожидать. Но в Калужской области всё-таки падение в этом секторе экономики чуть больше, чем в целом по стране, на это нужно обратить внимание и поддержать строителей", — указал Владимир Путин.

Ещё одна проблемная область — захоронение твёрдых бытовых отходов. В регионе пять из 14 полигонов практически на грани своих возможностей, растёт количество несанкционированных свалок.

"Обязательно сделаем всё необходимое, для того чтобы и поддержать строительную отрасль, и решить вопросы с мусоропереработкой. Мы, конечно же, заинтересованы в том, чтобы мусор прежде всего разделялся на уровне его сбора гражданами. Мы сделаем серьёзные усилия, для того чтобы раздельный сбор мусора стал нормой для нас. И, конечно, все вопросы, которые предусмотрены в программе, реализуем, в том числе и для рекультивации полигонов, которые отработали свой срок", — обещал Владимир Шапша.

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