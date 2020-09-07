Стиральная машина убила девушку током в Москве

В Москве 20-летнюю девушку убила током стиральная машина, которую она приобрела с рук год назад.

В конце лета машина начала "биться током", и девушка вызвала мастера. Он полностью заменил проводку в машине и пообещал, что больше с ней проблем не будет.

Уже после ремонта девушка прикоснулась влажными руками к задней стенке агрегата и получила мощный удар током, от которого скончалась на месте.