Тайфун "Хайшен" ударит по 12 районам Приморья

Не успевшее оправиться от последствий тайфуна "Майсак" российское Приморье готовится к новому природному катаклизму.

В регионе 7 и 8 сентября объявлено штормовое предупреждение — на него надвигается новый тайфун "Хайшен", который принесёт с собой на юг Приморья усиление ветра (с порывами до 24 м/сек), ливни и грозы.

По прогнозам регионального ГО ЧС:

высота волн будет достигать четырёх метров;

в портах вероятен подъём уровня воды до критических отметок.

"Стихия, по прогнозу, обрушится на Владивосток, Находку, Артём, Партизанск, Уссурийск, ЗАТО Фокино, Спасск-Дальний, Шкотовск, Надеждинск, Лазовск, Хасанский, Ольгинский, Пограничный, Ханкайский, Яковлевский и ряд других населённых пунктов", — говорится в сообщении.

Начиная с воскресенья "Хайшен" "гулял" по Японии. Сейчас приближается к Южной Корее.