Тайфун "Хайшен" ударит по 12 районам Приморья

Не успевшее оправиться от последствий тайфуна "Майсак" российское Приморье готовится к новому природному катаклизму.
В регионе 7 и 8 сентября объявлено штормовое предупреждение — на него надвигается новый тайфун "Хайшен", который принесёт с собой на юг Приморья усиление ветра (с порывами до 24 м/сек), ливни и грозы.
По прогнозам регионального ГО ЧС:
"Стихия, по прогнозу, обрушится на Владивосток, Находку, Артём, Партизанск, Уссурийск, ЗАТО Фокино, Спасск-Дальний, Шкотовск, Надеждинск, Лазовск, Хасанский, Ольгинский, Пограничный, Ханкайский, Яковлевский и ряд других населённых пунктов", — говорится в сообщении.
Начиная с воскресенья "Хайшен" "гулял" по Японии. Сейчас приближается к Южной Корее.
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