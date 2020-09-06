Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал жителям города не обращать внимания на различные слухи и жить реальной жизнью.
Так градоначальник прокомментировал недавние сообщения о том, что столицу якобы могут ещё раз закрыть на карантин из-за второй волны коронавируса.
"Нас всегда чем-то пугают. Но в этом наша жизнь. Просто нам надо, извините, фильтровать весь этот поток всяких слухов, домыслов и так далее — и жить реальной жизнью. Ну возникнет какая-то критическая ситуация — будем на нее реагировать. Но заранее закапывать себя и говорить: ужас, ужас — это не стоит", — утверждает мэр.
В государственных ведомствах ДНР и ЛНР полностью меняется вертикаль власти. Теперь министерства подчиняются не "кремлёвским кураторам", а аналогичным ведомствам в Ростовской области.