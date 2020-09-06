Собянин опроверг повторный карантин в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал жителям города не обращать внимания на различные слухи и жить реальной жизнью.

Так градоначальник прокомментировал недавние сообщения о том, что столицу якобы могут ещё раз закрыть на карантин из-за второй волны коронавируса.