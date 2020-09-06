Жители Приморского края вновь оказались под угрозой стихии. На регион надвигается очередной тайфун "Хайшен". Он должен настигнуть побережье Приморья 7-8 сентября.
Об этом сообщили на сайте регионального правительства со ссылкой на МЧС.
"Дополнительные группировки сил и средств готовы и уже выдвинулись в районы края: Уссурийск, Хасанский, Шкотовский, Октябрьский районы, а также другие территории, где прогнозируется наибольший удар стихии", — сказано в сообщении.
В государственных ведомствах ДНР и ЛНР полностью меняется вертикаль власти. Теперь министерства подчиняются не "кремлёвским кураторам", а аналогичным ведомствам в Ростовской области.