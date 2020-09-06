Приморью угрожает новый тайфун "Хайшен"

Жители Приморского края вновь оказались под угрозой стихии. На регион надвигается очередной тайфун "Хайшен". Он должен настигнуть побережье Приморья 7-8 сентября.

Об этом сообщили на сайте регионального правительства со ссылкой на МЧС.