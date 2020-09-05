Дагестанского депутата оштрафовали за избиение орла из Красной книги

В Дагестане депутата собрания Курахского района Заура Абдуллаева оштрафовали на 120 тысяч рублей за избиение орла из Красной книги трубой.

Во "ВКонтакте" размещена видеозапись, как мужчина несколько раз ударил птицу по голове трубой, а затем разрешил сыну сделать то же самое. Ранее он установил на участке капкан с приманкой, не имея разрешения на охоту.

Абдуллаев полностью признал вину и оплатил создание социального видеоролика недопустимости жестокого обращения с животными.