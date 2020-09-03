Наибольший прирост COVID-19 в Москве: 690 новых случаев за сутки

В десяти регионах России суточный прирост коронавирусных больных превысил сотню человек. В двух регионах новых случаев нет вообще.

Так, нулевой прирост отмечен в Ненецком автономном округе и Чукотском автономном округе. Здесь за минувшие сутки ни один местный житель не подхватил коронавирус.

Наибольший прирост инфицированных в Москве — 690 новых случаев. За сутки в столице скончались 13 больных COVID, 1157 заражённых выздоровели.

Больше сотни новых случаев в Санкт-Петербурге (+191), Подмосковье (+163), Нижегородской области (+143), Ростовской области (+139), Ставропольском крае (+130), Свердловской области (+121), Саратовской области (+108), Красноярском крае (+108), Воронежской области (+101).

Минимальный прирост всего в трёх регионах России. Так, в Севастополе и Чечне по шесть новых случаев коронавируса. В Еврейской АО — семь.

Всего в России за сутки зарегистрировано 4995 случаев коронавируса. 114 человек скончались, 5766 пациентов выздоровели.

Ранее "Правда.Ру" писала, что расстройство желудочно-кишечного тракта может быть признаком коронавируса у детей.