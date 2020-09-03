Ещё 4995 слуаев коронавируса выявили в России

Диагноз "коронавирус" в России получили 4995 человек. Данные за минувшие сутки приводит оперативный штаб.

Сообщается, что накануне прирост инфицированных составил 4952 человека. Днём ранее их было 4729. Таким образом, с начала учебного года количество новых инфицированных увеличивается с каждым днём. Всего в России с начала эпидемии зарегистрировано 1 009 995 заражений COVID.

За сутки в стране скончались 114 коронавирусных больных. Накануне было 115 летальных исходов, ещё на день раньше жертвами COVID стали 123 россиянина. Всего вирус унёс жизни 17 528 пациентов.

Выздороветь смогли уже 826 935 человек. Из них за минувшие сутки выписаны 5 766 пациентов.

По данным Роспотребнадзора, в России проведено уже свыше 37,4 миллиона тестов на COVID. Из них за последние 24 часа — 307 тысяч тестов. Под наблюдением медиков остаются 210 057 коронавирусных больных.

Как сообщает университет Джонса Хопкинса, число инфицированных COVID в мире превысило 26 миллионов человек.

— Общее число заражений 26 031 410;

— Скончались 863 028 человек;

— Выздоровели около 17,3 миллиона человек.