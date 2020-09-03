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Гидрометцентр: в ряде регионов ожидаются заморозки

Россия

С приходом календарной осени в ряде регионов России среднесуточные температуры уже начали понижаться. Местами она доходит до отрицательных значений.

Как рассказал Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России, уже на этой неделе жители части Поволжья, Карелии, Урала и юга почувствуют дыхание зимы — там ожидаются заморозки.

"Сейчас, когда поступают холодные воздушные массы с севера, компенсировать этот процесс солнце уже не может. Энергия солнца уже существенно уменьшается", — сказал Вильфанд.

По его словам, температуры в указанных регионах будут понижаться до минус 2º.

"Заморозки вызовет антициклон, который устанавливается над центром европейской территории России и обеспечивает приток холодных масс по периферии", — говорит синоптик.

 

 

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