Старшая дочь главы Чеченской республики Айшат назначена первым заместителем республиканского министра культуры.
Об этом в своем ТГ-канале лично сообщил сам Рамзан Кадыров:
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По словам Кадырова, решение о назначении принималось с подачи "дорогого БРАТА, министра культуры ЧР Хож-Бауди Дааева".
"Выслушав его мнение о новом кандидате, я подписал указ", - сообщает президент республики.
И не без гордости напоминает, что ранее, в марте, Айшат Кадырова была "заслуженно награждена медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой".
Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.