3 сентября в России начнется самая настоящая миграция холода.
Об этом предупредил Роман Вильфанд, руководитель Гидрометцентра.
По словам ученого — синоптика, на всей территории — от ПФО до Сибири — установится аномальный для данного сезона температурный фон: столбики термометров опустятся вплоть "до нестандартных +10º".
"В районе Приволжского федерального округа в настоящий момент температура воздуха достигает комфортных значений, но уже в четверг, 3 сентября, там ожидается похолодание до 15 градусов", — сообщил Вильфанд.
Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.