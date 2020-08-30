В Ростовской области открыли музейный комплекс "Самбекские высоты"

В Ростовской области состоялось торжественное открытие Народного военно-исторического музейного комплекса Великой Отечественной войны "Самбекские высоты". В церемонии приняли участие губернатор региона Василий Голубев, ветераны, представители общественных организаций, благотворители, руководители предприятий, внесших большой вклад в создание музея. Среди почетных гостей были министр культуры РФ Ольга Любимова, командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников, руководители регионов РФ. Приветствие участникам торжественной церемонии направил Владимир Путин.

Ключевым действием церемонии стало вручение символа мемориального комплекса "Самбекские высоты". Его передал юноармейцу Артему Худомясову ветеран Великой Отечественной войны, участник боев на Миус-Фронте Григорий Григорьевич Никаноров.

Отмечая важность происходящего события, Ольга Любимова подчеркнула: "Музейный комплекс впечатляет своими размерами и продуманными экспозициями с использованием интерактивных решений. Уверена, что это место станет центром притяжения для сотен тысяч людей, которые чтят память воинов и мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны".

С инициативой создать музей, посвященный кровопролитным боям на Миус-Фронте, выступили ветераны и поисковики, губернатор их поддержал. Деньги на реализацию этой идеи собирали буквально всем народом через добровольные взносы в специально созданный благотворительный фонд. С сентября 2015 года таким образом оказалось собрано более 744 миллионов рублей. Около миллиарда рублей было выделено из бюджета области. Стоит отметить, что это крупнейший региональный музей в России, созданный в том числе и на народные деньги.

Экскурсию по современному музейному комплексу провел сам донской губернатор.

"Сегодня на защиту памяти встаёт народный музейный комплекс "Самбекские высоты". Это наш ответ историческому беспамятству. Наша благодарная память о простых, скромных, мужественных людях, изменивших мир. И, наконец, это огромное человеческое спасибо от новых поколений. Будем помнить всех, кто погиб в боях, в оккупации, приближая освобождение от фашистов", — сказал Василий Голубев.

В музее собраны уникальные экспонаты — артефакты эпохи Великой Отечественной войны. Огромный вклад в пополнение экспозиции оказали донские поисковики-добровольцы. Благодаря им посетители смогут увидеть подлинные вещи, принадлежащие погибшим бойцам, останки которых волонтеры находили во время поисковых работ. Исторические экспонаты сочетаются с интерактивным мультимедийным контентом, что дает возможность глубже погрузиться в ту эпоху. Это особенно должна оценить молодежь. Для них в первую очередь и строился музей.

Обращаясь к молодежи донской ветеран Григорий Григорьевич Никаноров сказал: "Мы остановили мощнейшую немецкую армию. Помните! Какой ценой досталась Победа."

Базисным объектом "Самбекских высот" выступил открытый 8 мая 1980 году Мемориал славы. Он посвящен "финальному аккорду" освобождения Ростовской области, когда немецких захватчиков прогнали из Таганрога. На его открытии присутствовала азербайджанская делегация во главе с первым секретарём ЦК Компартии Азербайджанской ССР Гейдаром Алиевым.

На Аллее памяти, где расположены захоронения павших в боях советских солдат, находится памятник советскому солдату-победителю работы Д. А. Стритовича, в основании — часовня в честь Воскресения Христова. Венчает Аллею скульптурная композиция "Журавли", выполненная С. Н. Олешней. Интерактивная площадка "Прорыв" демонстрирует боевую технику и модели фортификационных сооружений.

Также комплекс включает амфитеатр на 300 посадочных мест и Информационно-выставочный центр с двумя залами, где можно в том числе погрузиться в виртуальную реальность, приняв участие в почти настоящем бою.

Закончилась церемония открытия праздничным концертом, таким образом была заложена традиция проведения концертов на "Самбекских высотах". Глава региона уверен, что музейный комплекс станет динамичным, постоянно развивающимся местом, которое активно будут посещать жители и гости области.

Историческая справка.

18 августа 1943 года советские войска пошли в наступление для осуществления прорыва "Миус-фронта". Главный удар в полосе Дмитриевск — Куйбышево — Петрополье нанесли дивизии 5-й Ударной, 2-й гвардейской и 28-й армий генералов В. Д. Цветаева, Г. Ф. Захарова и В. Ф. Герасименко. 30 августа отступающие гитлеровцы оставили Таганрог, Ростовская область была полностью освобождена от них.