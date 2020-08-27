Конец эпохи: Москва отказывается от троллейбусов

После многолетнего постепенного сокращения некогда крупнейшей и к тому же старейшей троллейбусной сети в мире Москва окончательно отказалась от этого вида общественного транспорта.
Последняя ретро-линия призвана в будущем стать символом предыдущей эпохи.
Уже с этой недели легендарные синие троллейбусы больше не будут видны на улицах российской столицы.
"Это стало возможным после того, как все регулярные маршрутные автобусы в Москве были заменены электробусами и обычными омнибусами", — рассказал Леонид Антонов, гендиректор московской транспортной компании (Мосгортранс).
По его словам, в Москве началась "новая эпоха в истории электротранспорта":
"Решение постепенно отказаться от работы троллейбусов дается нам с трудом, но мы понимаем, что это шаг вперед. Будущее принадлежит инновационному электрическому транспорту".
Антонов сообщил также, что, как "дань уважения", одна троллейбусная линия все же будет сохранена и "отныне навсегда будет принадлежать городскому пейзажу Москвы".
В Москве навсегда останется один троллейбусный маршрут 🚎
Он будет проходить от Комсомольской площади до Новорязанской улицы.
Позднее запустим на нём два ретротроллейбуса.
На других троллейбусных маршрутах – автобусы и электробусы (скоро их будет больше). pic.twitter.com/coeyldWmMw— Мосгортранс (@mosgortrans_ru) August 25, 2020
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