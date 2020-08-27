Конец эпохи: Москва отказывается от троллейбусов

После многолетнего постепенного сокращения некогда крупнейшей и к тому же старейшей троллейбусной сети в мире Москва окончательно отказалась от этого вида общественного транспорта.

Последняя ретро-линия призвана в будущем стать символом предыдущей эпохи.

Уже с этой недели легендарные синие троллейбусы больше не будут видны на улицах российской столицы.

"Это стало возможным после того, как все регулярные маршрутные автобусы в Москве были заменены электробусами и обычными омнибусами", — рассказал Леонид Антонов, гендиректор московской транспортной компании (Мосгортранс).

По его словам, в Москве началась "новая эпоха в истории электротранспорта":

"Решение постепенно отказаться от работы троллейбусов дается нам с трудом, но мы понимаем, что это шаг вперед. Будущее принадлежит инновационному электрическому транспорту".

Антонов сообщил также, что, как "дань уважения", одна троллейбусная линия все же будет сохранена и "отныне навсегда будет принадлежать городскому пейзажу Москвы".

Маршрут должен соединить Московскую Комсомольскую площадь, в народе называемую "площадью трех вокзалов", с близлежащей Новорясанской улицей. Такой выбор не зря пал на этот район — в 1937 году на Новорясанской улице был открыт второй в Москве троллейбусный парк. Тест-драйвы на трассе запланированы на сентябрь. В будущем ее будут обслуживать два ностальгических ретро-троллейбуса.