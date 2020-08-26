Третьяковскую галерею в Москве затопило из-за ливня

Сильный ливень нанёс серьезный ущерб Третьяковской галерее. Здание на Крымском валу затопило.

Как сообщает пресс-служба музея, в здании протекла крыша. Вода попала в помещения и на экспонаты. Посетителей тут же начали эвакуировать. Вынесли и часть экспозиции.

Дождь был настолько сильным, что на полу в помещениях галереи образовались лужи. Тем, кто не успел пройтись по всему музею, будут предоставлены билеты на другие дни.

"В Третьяковской галерее в Москве - своеобразная иммерсивная выставка. Там льёт с потолка. Сейчас работники галереи пытаются защитить шедевры от наводнения. Редких посетителй, впрочем, это не особо смущает, и они продолжают рассматривать картины под умиротворяющий звук льющихся потоков воды", - пишут посетители галереи в социальных сетях.

Ранее "Правда.Ру" писала, как сильный дождь затопил Москву. Непроезжими в столице стали дороги и магистрали, пришлось закрыть некоторые станции метро — "Ботанический сад", "Савеловская", "Ростокино".