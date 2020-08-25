Названы регионы с наибольшим приростом новых COVID-инфицированных

В 84 регионах России зарегистрированы новые случаи коронавируса. В девяти из них суточный прирост составил больше сотни человек.

Так, в Москве инфекцию подхватил ещё 681 человек. Среднесуточный темп прироста новых случаев за неделю составляет 0,26%.

Среди новых выявленных случаев:

🔹38,2% — от 18 до 45 лет;

🔹26,1% — от 46 до 65 лет;

🔹19,2% — от 66 до 79 лет;

🔹9,4% — старше 80 лет;

🔹7,1% — дети.

За сутки скончались 12 коронавирусных больных. Вылечились 1155 пациентов.

В Санкт-Петербурге 179 новых инфицированных COVID, в Подмосковье — 143, в Ростовской области — 130, в Хабаровском крае — 125, в Ставропольском крае — 123, в Нижегородской области — 122, в Свердловской области — 116, в Красноярском крае — 113.

В Чукотском АО ни одного нового случая коронавируса не выявлено. А вот в семи регионах новых больных не больше десятка: в Севастополе и Ненецком АО — по два новых случая, в Еврейской АО — четыре, в Магаданской области и на Алтае — по шесть, в Чечне — семь, в Калмыкии — девять.

Всего в России зарегистрировано 4696 новых случаев заражения COVID, 120 человек стали жертвами инфекции, выздоровели 6652 пациента.