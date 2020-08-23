Синоптик сделал прогноз погоды в Москве на 1 сентября

Погода 1 сентября в Москве будет по-осеннему тёплой. Температура воздуха прогреется до 25 градусов выше нуля. Практически весь день в столице не будет наблюдаться осадков.

Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.