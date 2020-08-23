Погода 1 сентября в Москве будет по-осеннему тёплой. Температура воздуха прогреется до 25 градусов выше нуля. Практически весь день в столице не будет наблюдаться осадков.
Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Что касается 1 сентября, предварительно это будет не по-сентябрьски теплая погода: дневная температура — плюс 20 — плюс 25. На момент линейки, 9-10 часов утра, уже будет не прохладнее плюс 20 градусов. В основном южный ветер, несколько плотный, 4-9 метров в секунду, но он теплый", — пояснил синоптик.
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