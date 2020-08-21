Зинин: в обучении школьников важен баланс между "цифрой" и "печатью"

Руководитель московского Городского методического центра Андрей Зинин напомнил директорам столичных школ о важности соблюдения баланса между использованием цифровых и печатных учебных пособий.
"Сейчас очень важно соблюдать разумный баланс в использовании цифровых технологий в обучении и учебных изданий на печатной основе. Шутки про "аналоговый вариант" здесь неуместны, потому что речь идет о здоровье ребенка", — сказал Зинин на селекторном совещании Департамента образования и науки города Москвы.
Глава Мосметодцентра также напомнил о письме Министерства просвещения от 23 октября 2019 года, в котором особенно подчеркивается, что в начальной школе очень сильно на эффективность обучения влияет выполнение разных заданий с использованием рабочих тетрадей.
"Особое значение это имеет в 1-х и 2-х классах. Обучение с использованием разных форматов образовательных материалов эффективнее. Рабочие тетради содержат задачи, тексты, схемы, иллюстрации, расширяющие содержание учебника и учитывающие возрастные особенности ребенка, формирующие графические навыки. По сути дела, рабочая тетрадь — это индивидуальный тренажер для формирования важных навыков для ученика. Для учителя это готовый сборник учебных материалов для работы", — отметил Андрей Зинин.
Отдельное внимание он обратил на то, что сейчас для 1-х и 2-х классов появились так называемые, учебники-тетради. Их преимущество в том, что изучение теоретического материала подкрепляется выполнением практических заданий на той же странице.
Зинин также подчеркнул, что в соответствии с действующими уставами всех образовательных организаций города Москвы согласование списка учебников и учебных пособий, допущенных к использованию при реализации образовательных программ, относится к компетенции педагогического совета школы. Закупка может быть осуществлена только по решению педсовета.
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